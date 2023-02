وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية يتابع تطورات مشروع الإصلاحات المالية

تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء لجنة التحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية، تطورات مشروع الإصلاحات المالية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير شؤون الديوان ومدير إدارة الشؤون القانونية، على ضرورة المضي قدماً تجاه العمل على إنجاح برنامج الإصلاحات المالية العامة في ليبيا ووضع الإطار اللازم والمناسب لها.

كما استعرض الاجتماع الخطوات التي تم إنجازها تجاه تبني الوزارة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” وتطورات هذا المشروع ومنهجية إدارته وسبل الدعم الفني المقترحة من قبل الشركاء الدوليين.

وأشار المكتب الإعلامي بوزارة المالية إلى أن تبني الوزارة لهذا النظام يأتي تمهيداً لانطلاق مشروع الإصلاحات كخطوة أولى نحو التحول الرقمي بوزارة المالية.

