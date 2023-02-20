الاقتصاد تبحث تعزيز تصدير المنتجات الليبية نحو تونس والأسواق الأفريقية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الأحد 19 فبراير 2023، مع سفير تونس لدى ليبيا أسعد العجيلي، وبحضور مديري مركز تنمية الصادرات بليبيا وتونس وبحثي المشاكل والصعوبات، التي تواجههم للنهوض وتنمية الصادرات نحو الأسواق العالمية.

وأكد الحويج على ضرورة التعاون في مجال التدريب وتطوير الكوادر البشرية، وإقامة معارض مشتركة بهدف تبادل الخبرات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، مشيراً إلى أهمية التصدير إلى الأسواق الأفريقية، وخاصة أن تونس تعتبر شريكاً تجارياً لليبيا.