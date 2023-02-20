تغييرات طفيفة..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 20 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8115 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1445 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7935 دينار، والدولار الكندي 3.5717 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2551 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2829 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.5519 دينار، والدرهم المغربي 0.351 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: