اقتصاد

منع سائقو الشاحنات من الحركة داخل السريع بداية من صباح اليوم الإثنين في أوقات وأزمنة محددة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلن مكتب شؤون المرور بطرابلس أمس الأحد 19 فبراير 2023، أنه سيتم قفل طريق الدائري الثاني والمعروف (بالطريق السريع) أمام سائقي الشاحنات ابتداء من اليوم الإثنين الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مَسَاءَا، ماعدا يوم الجمعة، حيث سيتم فيه منع المرور داخل الطريق السريع، من الساعة الخامسة مَسَاءَا، وحتى العاشرة ليلاً.

واستثني القرار شاحنات نقل الوقود، شركة الأشغال العامة، الخدمات العامة، شركة المياه والصرف الصحي، وذلك من أجل التخفيف من الازدحام المروري الحاصل داخل نطاق طرابلس الكبرى.

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