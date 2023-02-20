وزارة الثروة البحرية تصدر قرارا بإنشاء ميناء صيد بمنطقة كركورة 

كركورة 20 فبراير 2023 (وال) _ أصدر وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي ميلاد بن يونس، قرارا بإنشاء ميناء صيد نموذجي متكامل في منطقة كركورة، إضافة إلى استحداث مكتبا للثروة البحرية في بلدية قمينس على أن يتبع الوزارة.

وجاء هذا القرار بناء على زيارة عاين من خلالها وزير

الثروة البحرية، رفقة مدير إدارة المشروعات في الوزارة

ومختار محلة كركورة، وأعضاء مجلس حكماء المنطقة

شاطئ منطقة كركورة.

كما أكد الوزير بعد زيارته، على ضرورة العمل على إنشاء مرفأ أو ميناء صيد نموذجي، يساهم في تدوير عجلة الاستثمار في بلدية قمينس، ويوفر فرص عمل للشباب والأهالي في هذه المنطقة.

وبدوره، أشاد مجلس حكماء منطقة كركورة ومختار محلة منطقة كركورة، بجهود وزير الثروة البحرية على إصدار هذا القرار، والذي سيخدم جميع المناطق المجاورة، ويساهم في تنمية وحسن استغلال الثروة السمكية على طول ساحل بلدية قمينس. (وال _ كركورة) ع م

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