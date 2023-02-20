بن قدارة يعلن بدء الخطة الإستراتيجية لقطاع النفط والغاز

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن شروعها في تطوير الخطة الإستراتيجية الجديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا بهدف التغيير ومواكبة التطورات التي جدّت على هذا القطاع في العالم.

وتضمنت الخطة إنشاء مكتب البرامج الإستراتيجية الذي سيتولى تنفيذ هذه الخطة، صحبة العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج لقيادة وتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد إلى جانب التعاقد مع شركة “كيرني” الأمريكية، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة أن هذه الخطوات الجديدة في اجتماع في مدينة بنغازي، ضمّ مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء لجان الإدارة للشركات التابعة للمؤسسة، والمدراء العامون ومدراء الإدارات للمؤسسة وفريق مكتب البرامج الإستراتيجية.

وقال بن قدارة “نمتلك رؤية طموحة للعودة بليبيا لمصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم، وللوصول لذلك، يتطلب الأمر إحداث تغيير كبير في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مما يستلزم وضع الخطط الإستراتيجية المناسبة لنكون جاهزين في المستقبل، آخذين بعين الاعتبار التغيرات والتحديات المحلية والدولية في قطاع الطاقة”.

وتابع القول “أعلناّ فيما سبق عن عملنا على إطلاق خطة رفع الإنتاج لـ( 2 ) مليون برميل خلال ثلاث آو خمس سنوات، وهي إحدى أولويات المؤسسة الرئيسية خلال الفترة القادمة، كما أنشئنا مكتب البرامج الإستراتيجية لتكثيف الجهود وتحقيق ضمان تنفيذ هذه البرامج والمبادرات، واليوم ما هو إلا بداية للعديد من المبادرات المبتكرة القادمة”.

وذكرت المؤسسة أن مكتب البرامج الاستراتيجية أُنشِئ بهدف توفير الإمكانيات والأساليب الحديثة لضمان تنفيذ الرؤية والاستراتيجية الجديدة الخاصة بقطاع النفط والغاز، ويضم نخبة من المستشارين والخبراء المحليين والعالميين في مختلف القطاعات المهنية، كالقانون وإدارة الأعمال وخبراء إدارة المشاريع وخبراء إنتاج، وتطوير، واستكشاف النفط، والغاز.