ديوان المحاسبة يبحث استكمال عقود مشاريع المباني والأقسام الجديدة بجامعة طرابلس

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الأحد 19 فبراير 2023، خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، المشاريع الخاصة بجامعة طرابلس، وإجراءات استكمال عقد تنفيذ مشروع إنشاء مبنى قسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم، ومشروع تنفيذ المخازن العامة، ومخازن المواد الكيميائية، بحضور رئيس جامعة طرابلس خالد عون.

كما تمت مناقشة الإجراءات المتعلقة بمشروع تنفيذ 6 مُركبات جامعية، واستعراض نسب الإنجاز في هذه المشاريع والمشاكل والعراقيل، التي صاحبت عملية التنفيذ، والحاجة الماسة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن.