المركزي يعلن أسعار صرف العملات اليوم

الوطن| رصد
استقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.79 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.
وتاليا قائمة لأسعار صرف العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8115 د.ل
|4.8235 د.ل
|4.7995 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1445 د.ل
|5.1573 د.ل
|5.1316 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7935 د.ل
|5.808 د.ل
|5.779 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5717 د.ل
|3.5807 د.ل
|3.5628 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3211 د.ل
|3.3294 د.ل
|3.3128 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.205 د.ل
|5.218 د.ل
|5.192 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4606 د.ل
|0.4617 د.ل
|0.4594 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4685 د.ل
|0.4696 د.ل
|0.4673 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6908 د.ل
|0.6926 د.ل
|0.6891 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.59 د.ل
|3.6 د.ل
|3.58 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2829 د.ل
|1.2861 د.ل
|1.2797 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.31 د.ل
|1.3132 د.ل
|1.3067 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5519 د.ل
|1.5558 د.ل
|1.548 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.351 د.ل
|0.352 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.466 د.ل
|0.4672 د.ل
|0.4649 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.34 د.ل
|1.34 د.ل
|1.34 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.653 د.ل
|0.653 د.ل
|0.653 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2551 د.ل
|0.2557 د.ل
|0.2544 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7014 د.ل
|0.7032 د.ل
|0.6997 د.ل
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