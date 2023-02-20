المركزي يعلن أسعار صرف العملات اليوم

الوطن| رصد

استقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.79 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا قائمة لأسعار صرف العملات: