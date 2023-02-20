خاص.. الشركة العامة للنقل السريع تؤكد لصدى رغبتها في بيع كميات من الخردة بالمزاد العلني بطريقة الأظرف المغلقة

أكدت الشركة العامة للنقل السريع حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن رغبتها في بيع كميات من الخردة بالمزاد العلني بطريقة الأظرف المغلقة وتوجد هذه الكميات بمقر الشركة بقصر بن غشير بطرابلس ، وكذلك بورشة السلماني بمدينة بنغازي.

وأضافت الشركة على من يرغب في المشاركة والدخول بالمزاد تقديم عرضه وفق الشروط المذكورة أدناه وهذه الخردة متمثلة في الأتى: آلات خراطة، حافلات وسيارات، قطع غيار .

وذلك وفق أن يكون البيع جملة، تكون المعاينة اعتبارا من بداية دوام العمل الرسمي ليوم ( الأحد ) الموافق 2023/2/19 وحتى نهاية دوام يوم ( الأحد ) الموافق 2023/2/26

وتابعت الشركة على من يرغب في المعاينة دفع مبلغ وقدره ( 120 د.ل ( مئة وعشرون دينار ليبي غير قابلة للترجيع إلى لجنة البيع بالشركة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية