“البوري”: حقوق المساهمين بمصرف السراي تجاوزت 350 مليون دينار ونسبة النمو خلال السنوات العشر الماضية بلغت 760%

قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” إن حقوق المساهمين بمصرف السراي مع بداية العام الحالي 2023 تجاوزت 350 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة النمو للمصرف خلال السنوات العشر الماضية بلغت 760%.

وأوضح “البوري” بأنه ومع استامه لرئاسة مجلس إدارة مصرف السراي “أتيب” عام 2012 تم تقييم المصرف في العام الموالي من قبل إحدى كبار شركات المراجعة العالمية وثبتت حقوق المساهمين في حدود 16 مليون دينار، أي ما يعادل 5 دينار للسهم الواحد، مضيفا أنه وبعد 5 سنوات فقط وتحديدا عام 2018 تم إعادة تقييم المصرف وارتفعت قيمة السهم إلى 22 دينار بنسبة نمو تصل إلى 440%، والآن مع بداية عام 2023 تعدت حقوق المساهمين 350 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 760% خلال 10 سنوات.

وكانت الجمعية العمومية لمصرف السراي قد اعتمدت خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم 18 ديسمبر الماضي مقترح مجلس إدارة المصرف بخصوص توزيع الأرباح بحيث يتم توزيع 1.5 دينار عن كل سهم أي بمعدل 15% عائد على كل سهم، بعد تحقيق المصرف أرباحا خلال العام الماضي 2021 تصل إلى قرابة 15 مليون دينار.

