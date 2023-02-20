“القماطي” ينشر شكوى بخصوص اختلاسات وتهريب وقود بشركة خدمات الطرق السريعة

تحدث الناشط الحقوقي “حسام القماطي” عن مشكلة تهريب الوقود الذي أصبح يمارس على جميع المستويات سواء على رأس الهرم داخل المؤسسة الوطنية للنفط عبر اتفاقات سياسية ( صدام / أبراهيم ) أو عبر شركات التوزيع ومحطات الوقود في أسفل الهرم وفق قوله.

وأضاف بالقول: حالياً هناك أزمة بين شركة الشرارة وشركة البريقة لتسويق النفط وسط إتهامات من شركة الشرارة أن شركة البريقة تعطي حصصها لعصابات التهريب والجرمية المنظمة .

كما نشر القماطي شكوى بشأن اختلاسات مالية وتهريب للوقود بشركة خدمات الطرق السريعة المساهمة مطالبين خلالها إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته “أسامة الذيب” عن العمل واحالته للتحقيق الجنائي , ومعاقبته ..

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