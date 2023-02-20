“باتيلي” يغرد عبر التويتر ويشير إلى المصرف المركزي

كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن مشاركته يوم أمس في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بمعية جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: ناقشنا أهمية وجود مالية عامة شفافة لدولة ليبيا وأن تكون خاضعة للمساءلة, كما تم مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

وتابع بالقول: ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم, وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقتُ مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي.

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