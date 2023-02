مسؤول بالمصرف المركزي يؤكد لتبادل الشروع في تنفيذ أذونات صرف المرتبات لشهري يناير وفبراير

أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” بأن إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي شرعت اليوم في تنفيذ أذونات صرف المرتبات لشهري يناير وفبراير وتحويلها إلى حسابات المواطنين بالمصارف.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد أصدر تعليماته لوزارة المالية بحكومته الأسبوع الماضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.

