وزارة المالية تؤكد تسليم أذونات صرف مرتبات شهري “يناير وفبراير” إلى مصرف ليبيا المركزي

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهري “يناير وفبراير” لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكان مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي قد أكد لقناة “تبادل” ظهر اليوم بأن إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي قد شرعت في تنفيذ أذونات صرف المرتبات لشهري يناير وفبراير وتحويلها إلى حسابات المواطنين بالمصارف بعد استلامها من وزارة المالية.

