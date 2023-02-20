المواصلات تتابع أعمال صيانة الطريق الرابط بين الكفرة – بوزريق وتطوير مطار المدينة

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 اجتماعا مع وفد من مدينة الكفرة لمناقشة الصعوبات والمشاكل، التي تواجه المدينة، في قطاع المواصلات والطرق، كما هو الحال في مشروع الطريق الرابط بين (الكفرة – بوزريق).

كما تم خلال الاجتماع متابعه أعمال صيانة وإعادة تشغيل مطار الكفرة، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية منه في شهر يناير القادم، بواقع رحلتين أسبوعيا واحدة لمطار بنينا ببنغازي، ورحلة اخري لمطار معيتيقة بطرابلس .