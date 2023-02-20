خاص.. “القريو” لصدى: مؤسسة الاستثمار تبارك حكم المحكمة البريطانية الذي قضى بمعاقبة المدراء السابقين لشركة كابيتل ببريطانيا

صرح مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن المؤسسة الليبية للاستثمار تبارك حكم المحكمة البريطانية الصادر اليوم والذي قضى بمعاقبة المدراء السابقين لشركة FM كابيتل ببريطانيا.

وأضاف “القريو”: إن هذا الحكم يعتبر إنتصار قضائي أخر لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار والممثلة في هذه القضية بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وأكد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية أصول المؤسسة ومعالجة الإرث السابق المستلم منذ إنشاء هذه المحافظ سنة 2009 .

وتابع” القريو” تصريحه قائلاً : إنه بتاريخ 20/02/2022 أصدرت المحكمة المختصة بالقضايا الجنائية في الممكلة المتحدة حكماً نهائياً يقضي منطوقه بإدانة المدير السابق لشركة FMCP وأطراف أخرى بتهمة الاحتيال واستغلال الوظيفة والكسب الغير المشروع والسجن 7 سنوات و 6 أشهر و 3 سنوات و 6 أشهر على التوالي، بينما حُكم على أحد الأطراف بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ.

كما يأتي هذا الحكم تتويجاً للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة FMCP والذي مضمونة أن المدير السابق كان مسؤولاً عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية حيث أقرت المحكمة أن مبلغ التعويض يتراوح ما بين 20 و25مليون دولار .

وختم حديثه قائلاً: تعود خلفيات هذه القضية إلى سنة 2014 بعد أن أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار التعليمات برفع دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة FMCP ومحفظة ليبيا أفريقيا دعوى قضائية ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية