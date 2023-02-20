ارتفاع أسهم مصرف السراي وأرباحه.. تفاصيل هامة يسردها رئيس مجلس إدارته “نعمان البوري”

قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية: إستلمنا مجلس إدارة السراي (أتيب) عام 2012 , وتم تقييم المصرف في عام 2013 من قبل أحد كبار شركات المراجعه العالمية و ثبثت حقوق المساهمين في حدود 16 مليون دينار أي 5 دينار للسهم (كان مصرف مُنهار ) .

وتابع بالقول: بعد 5 سنوات وفي عام 2018 تم إعادة تقييم المصرف من أحد شركات المراجعة العالمية، وتم تقييم السهم ب 22 دينار (440% نمو) .

وكشف بالقول: الآن وفي عام 2023 تعدت حقوق المساهمين 350 مليون دل ( 760%نمو) خلال 10 سنوات ، مضيفاً أن هذا فخر للإدارة الحالية والادارة السابقه وفريق العمل وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة على مدى هذه السنين .

كما توجه بالشكر بالدرجة الاولى لإيمان المساهمين الجدد والمؤسسين المندمجين من مصرف طرابلس الأهلي وثقتهم في إدارة وخُطى المصرف وكذلك مثابره الموظفين والإدارة في العطاء والعمل اللامتناهي ، “من كان يملك سهم ب 10 دل كان قد إنخفض إلى 5 دل في عام 2013 ليعود في 2023 للارتفاع قيمه السهم إلى 35 دل .

يشار إلى أن “مصرف السراي”سهم صغار المؤسسين إرتفعت من 5 دل عام 2013 (4.00$) إلى 35 دل الآن (7.3$) 182% نمو مع 15% أرباح سنوية.

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