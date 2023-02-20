وزارة المالية تُحيل أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير إلى مصرف ليبيا

طرابلس 20 فبراير 2023 (وال)- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة، إحالة مرتبات شهري يناير وفبراير إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الوزارة – عبر صفحتها في فيسبوك – إنها سلّمت اليوم الإثنين أذونات الصرف الخاصة بشهري يناير وفبراير لكافة الجهات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي لإستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد خاطب الأسبوع الماضي وزارة المالية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة، لصرف المرتبات عن شهري يناير وفبراير بشكلٍ عاجلٍ.

ومن المنتظر أن تشمل الحوالة زيادة في مرتبات بعض القطاعات والإفراج عن بعض المرتبات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال