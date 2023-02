“عبد الجليل” لبرنامج فلوسنا: يجب أن نجلس مع مجلس النواب لاسترجاع الصيدلية المركزية.. بسبب عدم رقابة الدولة على دخول الادوية

صرح وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” لبرنامج فلوسنا، الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل اليوم الاثنين ، بإن استكملت وزارة الصحة، من العمل على المنظومة لمعالجة مرضى الاوراوم، والتي تشمل حاجة مريض للادوية، وذلك من خلال البيانات والمعلومات للمريض بالمنظومة.

وأكد “عبد الجليل” بأنه يجب أن يتم تشجيع قطاع الخاص، بسبب قلة الامكانيات بقطاع العام ، واغلب الاموال التي كانت من المفترض أن تتوجه لوزارة الصحة من الميزانية تذهب هباء، بسبب وجود الفساد الاداري، حيث أن الوضع الصحي في ليبيا على حافة الانهيار.

وأوضح “عثمان” بأن وزارة الصحة ليس لديها أي معلومة بعدد مرضى الاورام في ليبيا، كما اعادت الوزارة هيكلتها، واشتغلت على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف “عبد الجليل” بأنه تم تخصيص الميزانية لوزارة الصحة من قبل الحكومة الليبية بقيمة 50 مليون دينار خلال عام 2022، كما أنه سيتم تخصيص ميزانية للحكومة تقدر بحوالي 3 مليار دينار للعام الحالي 2023، مضيفاً بأن جزء من مصروفات الحكومة تتبع للوزارة الدفاع بمنطقة الشرقية.

وأشار وزير الصحة بالحكومة الليبية عن وجود نقص كبير في الأسره في اغلب المستشفيات الليبية، وخاصة بمستشفى بنغازي، مؤكداً بدخول الادوية الى البلاد من مختلف الاماكن بدون رقابة من الدولة، ولا يوجد بها أي تراخيص، ويتم بيعها في بعض الصيدليات للمواطنين، ممايسبب الضرر عليهم.

واختتم ” عبد الجليل” خلال تصريحه بالقول: يجب أن نجلس مع مجلس النواب لاسترجاع الصيدلية المركزية، التي من خلالها يمنع ويحتكر دخول الدواء للدولة الليبية الا عن طريق هذه الصيدلية، وذلك لضمانة جودة المصدر والتخزين للدواء ونقله وتوزيعه للمستهلك، واذا لم يتم تحقيق ذلك ستتفاقم الامراض وتتكاثر بشكل كبير.

