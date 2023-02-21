اقتصاد

حمّاد: الميزانية المقترحة لـ2023 تبلغ 57 مليار دينار

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، إن الحكومة قدمت مقترحًا بميزانية عامة لـ2023 بـ57 مليار دينار تقريبًا.

وأضاف حمّاد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الحكومة تنتظر تصويت وارقام الميزانية من مجلس النواب بعد تسليمها له.

ولفت إلى أن ما صُرف من ميزانية 2022 للحكومة لم يتجاوز المليار ونصف دينار فقط، مبينا أن الميزانية موزعة على؛ الباب الأول 45 مليار، والثاني 3.9 مليار، والثالث 3.7 مليار، والرابع 4.5 مليار دينار.

بدوره، كشف مجلس النواب، عن أن  الميزانية المخصصة للحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، بلغت 89 مليار دينار تقريباً، خلال العام الماضي.

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#الميزانية أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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