«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 21 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8162 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1401 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7944 دينار، والدولار الكندي 3.5752 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2553 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.284 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3112 دينار، والدينار التونسي 1.5386 دينار، والدرهم المغربي 0.4651 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: