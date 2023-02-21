مصادر بمصرف ليبيا المركزي توضح أخر تطورات مرتبات شهري يناير وفبراير

كشفت مصادر مطلعة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء عن اخر تطورات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023 لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وبحسب موظف في مصرف ليبيا المركزي فقد باشر المصرف اليوم في تنفيذ مرتبات شهر يناير لحسابات مختلف الجهات بالمصارف التجارية، منوهاً إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ شهر يناير سيتم تنفيذ شهر فبراير.

يشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت يوم أمس الاثنين عن تسليمها أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة الى ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لإستكمال اجراءات الصرف المتبعة .