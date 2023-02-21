أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار اليوم

الوطن| رصد
أعلن مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8162 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1401 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7944 دينار، والدولار الكندي 3.5752 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2553 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.
وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.284 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3112 دينار، والدينار التونسي 1.5386 دينار، والدرهم المغربي 0.4651 دينار ليبي.
وتاليا جدول لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.8162 د.ل
|4.8282 د.ل
|4.8042 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1401 د.ل
|5.1529 د.ل
|5.1272 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7944 د.ل
|5.8089 د.ل
|5.7799 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5752 د.ل
|3.5842 د.ل
|3.5663 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3196 د.ل
|3.3279 د.ل
|3.3113 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.2123 د.ل
|5.2254 د.ل
|5.1993 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4642 د.ل
|0.4654 د.ل
|0.463 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4697 د.ل
|0.4709 د.ل
|0.4685 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6904 د.ل
|0.6922 د.ل
|0.6887 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.58 د.ل
|3.59 د.ل
|3.58 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.284 د.ل
|1.2873 د.ل
|1.2808 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3112 د.ل
|1.3145 د.ل
|1.308 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5386 د.ل
|1.5424 د.ل
|1.5347 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.352 د.ل
|0.353 د.ل
|0.351 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4651 د.ل
|0.4663 د.ل
|0.464 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.34 د.ل
|1.35 د.ل
|1.34 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.645 د.ل
|0.645 د.ل
|0.645 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2553 د.ل
|0.256 د.ل
|0.2547 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7009 د.ل
|0.7027 د.ل
|0.6992 د.ل
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