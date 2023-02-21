الكهرباء تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق الشركة للتأمين الصحي

قررت الجمعية العمومية لصندوق الشركة العامة للكهرباء إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الشركة العامة للكهرباء للتأمين الصحي.

وبموجب القرار رقم 1 للعام الحالي 2023 سيباشر الصندوق أعماله من تاريخ صدور القرار وفق النظام الأساسي المعتمد من هيئة الإشراف على التأمين، حيث شكلت مجلس التأمين من ستة أعضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة مراقبة على أعمال المجلس من خمسة أعضاء.

وكان مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قد أكد في مراسلته لرئاسة مجلس الوزراء بأنها ملتزمة بعلاج العاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل على حسابها في الداخل والخارج.