بعد 10 سنوات .. “الليبية للاستثمار” تكسب قضية ضد مسؤولين سابقين بشركة “إف إم كابيتال” وتعويض بقيمة 25 مليون دولار

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار؛ بحكم المحكمة البريطانية الصادر الاثنين والقاضي بحبس مدراء سابقين لشركة FM”كابيتال” ببريطانيا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على 14 مليون دولار من أصول المؤسسة.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة لؤي القريو للأحرار؛ إن محكمة “ساوث وارك كراون” في لندن حكمت بالسجن على المدير السابق للشركة وأطراف أخرى بالسجن 11 عاما بتهمة الاحتيال على أصول صندوق ليبيا إفريقيا للاستثمار، إلى جانب الحكم على أحد الأطراف بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات للمؤسسة.

وأضاف قريو أن الحكم يأتي تتويجا للحكم المدني الصادر في 11 يوليو 2018 من قبل المحكمة التجارية الإنجليزية لصالح محفظة ليبيا إفريقيا، التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمالكة لشركة كابيتال الليبية ببريطانيا.

ونص الحكم المدني حينها على أن “المدير السابق كان مسؤولاً عن خرق الواجبات المالية والرشوة والوساطة غير النزيهة فيما يتعلق بجميع المعاملات محل النظر في الدعاوى القضائية حيث أقرت المحكمة أن مبلغ التعويض يتراوح ما بين 20 و25 مليون دولار”.

وتعود خلفيات هذه القضية إلى 2014 بعد أن أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار التعليمات برفع دعوى قضائية ضد المتهمين وأقامت شركة “إف إم كابيتال” ومحفظة ليبيا إفريقيا الليبيتين دعوى قضائية ضد المدير السابق للشركة وعدة أطراف أخرى أمام المحكمة التجارية الإنجليزية بسبب الخسائر المالية والأضرار المترتبة على انتهاك الواجبات القانونية.

المصدر: ليبيا الأحرار+ المؤسسة الليبية للاستثمار

