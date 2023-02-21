أسعار العملات الاجنبية والصكوك مقابل الدينار اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8282 د‫.‬ل – للبيع – 4.8042 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس & زليتن ب5.1100 ~5.1075 دينار بنغازي ب5.115 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4300 ~5.3900 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 ~650 دينار ▪️ الباوند =6.12 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1600 ~5.1500 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب222.50 دينار اسعار الدولار بالصكوك: بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.3300 ~5.3000 دينار الجمهورية 🏦

+5.50 ~6.50 قروش على سعر الكاش التجاري الوطني 🏦

ب5.3000 ~5.2700 دينار الصحاري 🏦

+1.00 ~2.50 قروش على سعر الكاش الواحة 🏦

+40 ~35 قرش على سعر الكاش الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي