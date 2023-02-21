مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الليبية

أعادت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الليبية تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبعة أعضاء على أن يتولى السيد على محمد الهلالي رئاسة المجلس.

وقال عضو نقابة موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية سالم بولسين أن النقابة ترحب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، مطالبا بإعادة هيكلة الشركة إداريا بشكل كامل للنظر في المحطات الخارجية للشركة في الدول التي لا تسير فيها رحلات الشركة كألمانيا ومالطا والمغرب.

وكان موظفي ونقابة الشركة قد اعتصموا شهر مايو الماضي 2022 للمطالبة بتغيير مجلس الإدارة.