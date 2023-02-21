اقتصاد

مصرف الوحدة يعلن بدء قبول طلبات الشراء بالمرابحة الإسلامية بجميع فروعه

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بدء قبول طلبات الشراء بالمرابحة الإسلامية، بجميع الفروع، ابتداء من يوم غدا الأربعاء وفق الضوابط المعمول بها بالمصرف.

وأوضح المصرف أن المستندات المطلوبة هي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة للزبون والضامن، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، للزبون والضامن، صورة من البطاقة الشخصية (ملونة) أو جواز سف ساري المفعول، بالإضافة لتنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب للزبون والضامن، في حال تجاوز الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، وتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك