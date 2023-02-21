مصرف الوحدة يعلن بدء قبول طلبات الشراء بالمرابحة الإسلامية بجميع فروعه

أعلن مصرف الوحدة، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بدء قبول طلبات الشراء بالمرابحة الإسلامية، بجميع الفروع، ابتداء من يوم غدا الأربعاء وفق الضوابط المعمول بها بالمصرف.

وأوضح المصرف أن المستندات المطلوبة هي شهادة مرتب من جهة العمل حديثة للزبون والضامن، شهادة ميلاد حديثة السجل بالرقم الوطني، للزبون والضامن، صورة من البطاقة الشخصية (ملونة) أو جواز سف ساري المفعول، بالإضافة لتنازل من محرر عقود بخصم 50٪ من المرتب للزبون والضامن، في حال تجاوز الخصم ثلث المرتب لصالح المصرف، وتعبئة نموذج ضمانة تقويض بالخصم.