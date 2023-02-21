الاقتصاد تدعو أصحاب الأعمال والتجار لبيع السلع الأساسية بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً، أمس الإثنين 20 فبراير 2023، مع كُلّ من مصلحة الجمارك، ومركز الصحة الحيوانية، وزارة الزراعة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لوضع آلية تنظيم ومتابعة عمليات توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلي.

ووجّه الحويج بتنفيذ آلية مشتركة تسهم في استمرارية توفر مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومتابعة انسيابها وتسهيل الإجراءات المالية، أمام الموردين وعمليات النقل والمناولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما دعا أصحاب الأعمال لتبني مبادرة بيع السلع الأساسية بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك.