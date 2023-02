“عقيلة صالح” يقترح لجنة من 45 عضوا لتشكيل حكومة جديدة موحدة برعاية أممية

اقترح رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في كلمة له خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية إنشاء حكومة “موحدة” جديدة تشكلها لجنة مكونة من 45 عضوا.

بحيث تتكون هذه اللجنة من 15 عضو من مجلس النواب ويقابلهم ذات العدد من المجلس الأعلى للدولة وعضوية 15 عضوا آخرين من المستقلين.

جاء هذا المقترح بعد عجز مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه منذ مارس 2022، من استلام زمام السلطة التنفيذية بالعاصمة طرابلس.

