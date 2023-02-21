خاص.. “البليلي”: سيقام منتدى اقتصادي على هامش معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

صرح مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز تنمية الصادرات “محمد البليلي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات قائلاً: سيستمر المعرض لمدة ثلاث أيام، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، بالإضافة إلى الشريك المنظم لهذا الحدث شركة “الكاد”.

وأضاف بالقول: يتكون الحدث من نسختين افتراضية وتعتبر هذه أولى لمركز تنمية الصادرات بعمل النسخة الافتراضية على شبكات الويب، حتى يتسنى لمن هو خارج مدينة طرابلس وخارج ليبيا للمشاركة والتشبيك مع الزوار.

وتابع بالقول: أكثر من ثلاثون شركة ليبية أغلبهم مقيدين في سجل المصادرين، وتسعى في تصدير خدماتها للأسواق الدولية، وأغلب هذه الشراكات قامت بتصدير هذه الخدمات، إلى جانب 12 شركة تونسية وتعتبر المشاركة الدولية الكبرى في هذا المعرض، وذلك نظير مذكرة التفاهم التي تربطنا مع مركز النهوض الصادرات التونسي.

حيث سيكون هناك منتدى اقتصادي على هامش هذا الحدث برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، ونحاول من خلال هذا المنتدى الخروج بملاحظات وتوصيات من شأنها دعم الشباب الخريجي تقنية المعلومات لتصدير خدماتهم للخارج.

وكذلك الهدف من هذا المعرض هو تبادل الخبرات بين المشاركين، وإعطاء فرصة للشركات العاملة بمجال الاقتصاد بأنها تصدر خدماتها أكثر وأكثر للخارج.

كما توجد لجنة علمية تم تشكيلها بعناية ودقة باختيار بالأشخاص فيها، حتى تكون النتائج موجودة، لكي توجد توصيات يتم نقلها للمسؤول، وتعتبر هذه أول خطوة لمركز تنمية الصادرات في دعم مجال الاقتصاد، كما نتطلع إلى فتح آفاق كبيرة، ونحاول متابعة التوصيات وايصالها لكافة المسؤولين، إلى جانب أن الشباب محتاجين دعم من الدولة.

وختم حديثه قائلاً: نحن كمركز تنمية الصادرات ندعم الصادرات، شاركنا هذه المرة إنشاء معرض، ونحاول من خلال هذه التوصيات ايصالها إلى وزير الاقتصاد، بأن يكون هناك إستثناءات للشباب، وكذلك رخصة تسويق على الإنترنت ، ومن الممكن أن تكون معفية من الرسوم.

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