بدء استكمال مشروع محطة طبرق الغازية والاستعداد لإجراء عمرة لوحدتين بمحطة شمال بنغازي

نبهت الشركة العامة للكهرباء، أمس الإثنين 20 فبراير 2023، السكان القاطنين بمدن الجبل الأخضر لحدوث بعض الانقطاعات الجزئية بسبب استكمال العمل بمشروع محطة طبرق الغازية والذي يستغرق من 5 إلى 7 أيام، وذلك في إطار تطوير شبكة النقل بالمنطقة الشرقية.

كما وصلت إلى ميناء طرابلس البحري، معدات وقطع غيار، موردة من شركة (GE) الأمريكية، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين الثانية، والسادسة من قبل شركة سيمنس الألمانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.