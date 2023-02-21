البيضاء| الاجتماع السنوي للهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2023 م

البيضاء 21 فبراير 2023 (وال)- عقد بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي للهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب لسنة 2023 م.

هذا وقد ترأس الاجتماع رئيس الهيئة الأستاذ عبد السلام الحاسي، والسادة مديري الإدارات العامة والمكاتب والأقسام، والسادة مديري الفروع والمكاتب والوحدات.

وأفتتح مدير مكتب الشؤون الإعلامية الاجتماع، ورحّب بالسادة الحضور، وقام بإستعراض جدول الأعمال.

وأكد السيد رئيس الهيئة على الدور المهم الذي تضطلع به الهيئة بمتابعة الحكومة والجهات التابعة لها، والتصدي لكافة المخالفات والتجاوزات بإتخاذ الإجراء القانوني حيالها.

وناقش رئيس الهيئة جدول الأعمال؛ حيث أستعرض البند الأول والذي تناول الخطة السنوية للهيئة عن سنة 2023 م، والملاحظات التي تم تسجيلها خلال العمل بالخطة السنوية للعام الماضي، الآلية التي سيتم بها تنفيذ الخطة السنوية بما يضمن متابعة كافة الجهات اصة القطاعات الخدمية بالبلديات والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن.

وأستعرض رئيس الهيئة البند الثاني من جدول الأعمال، والتقرير السنوي للهيئة لسنة 2022 م، حيث قام بإستعراض الملاحظات الواردة من مكتب التخطيط والمتابعة، ولجنة إعداد التقرير السنوي حول إنجاز التقرير السنوي للهيئة لسنة 2022 م، ونسبة إنجاز الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات لتقاريرها، والتي سيتم تضمينها في التقرير السنوي لسنة 2022 م.

كما قام رئيس الهيئة بتقديم بعض الملاحظات على القصور في متابعة بعض البلديات والقطاعات، مؤكدًا على أن المتابعة لابد وأن تكون شاملة لجميع الجوانب، وأن تكون المتابعة أولا بأول لجميع المواضيع التي تمس حياة المواطن، وإنجاز التقارير في وقتها المحدد.

وقدم رئيس الهيئة التوصيات التي تم تقديمها من مدير مكتب التخطيط والمتابعة والتي من شأنها الرقي بعمل الهيئة، وإنجاز التقارير بالشكل والأسلوب المناسب.

كما أستعرض رئيس الهيئة نسبة إنجاز الفروع والمكاتب والوحدات للتقارير، والتي سيتم تضمينها في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2022 م.

من جهته، أستعرض مدير مكتب التخطيط مقترح الخطة السنوية 2023 م، والتي سيتم تنفيذها بعد دراستها بما يناسب آلية عمل الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات، وكذلك قام بإستعراض الفروع التي قامت بتقديم مقترحاتها للخطة السنوية.

وقدم رئيس الهيئة البند الثالث الذي تم فيه استعراض التقرير السنوي لمكتب التفتيش وتقييم الأداء لسنة 2022 م، حيث قام بسرد الملاحظات التي وردت بالتقرير؛ والتي شملت منح صفة العضوية والشروط التي من الضروري توفرها، ولابد من مراعاتها عند منح صفة العضوية.

من جهة أخرى، قام مدير مكتب التفتيش وتقييم الأداء،بإستعراض تقرير المكتب والملاحظات التي تم تسجيلها من خلال عمليات الفحص والمتابعة، من خلال اللجان التي تم تشكيلها للتفتيش على جميع الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات، كما قدم بعض التوصيات والتي تم تقديمها لإمكانية الأخذ بها لتلافي أي قصور في أداء الأعضاء والموظفين، ضمان أن يتم العمل وفق اللوائح المنظمة.

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة الأخذ بالملاحظات التي وردت من مكتب التفتيش، ومعالجة القصور في عمل بعض الفروع والمكاتب وبعض الإدارات، حتى يسير العمل بشكل جيد ويعكس الصورة الجيدة للهيئة.

وأستعرض رئيس الهيئة البند الرابع وهو خطة التدريب والتأهيل للأعضاء والموظفين الفنيين والإداريين للعام 2023 م، حيث أكد بأن الهيئة ستقوم بإعطاء دورات تدريبية وتأهيلية لكافة الموظفين الفنيين والإداريين بالهيئة، من أجل تطوير إمكانياتهم وأدائهم بما يخدم الهيئة والأعمال المكلفين بها، وخلال هذه السنة سيتم تقديم تلك البرامج التدريبية من خلال مدربين من ذوي الخبرة في مجال العمل الرقابي، بإعتبار أنهم من ذوي الخبرة ويستطيعون إعطاء الأعضاء ما يحتاجونه من معلومات، وستشمل هذه الخطة جميع الجوانب الفنية والإدارية التي سيتم الاستفادة منها.

وطرح رئيس الهيئة البند الخامس والذي تناول موضوع شؤون الأعضاء والموظفين، وأكد بأن هناك العديد من الشكاوى من بعض الموظفين ببعض الفروع، حول عدم تنفيذ علاوات معينة أو ترقيات أو تسويات، مؤكدًا أن رئاسة الهيئة دائمًا تؤكد على إنهاء إجراءات العاملين وتسوية أوضاعهم وإحالتها للإدارة المختصة بدون استثناء، وأن هذه تعتبر حقوق ضمنها القانون له لا يمكن المساس بها.

في المقابل، استعرض رئيس قسم شؤون الموظفين نتائج لجنة شؤون العاملين والمحاضر التي تم إنجازها، وكذلك استعراض عمل لجنة صندوق العاملين والمحاضر التي تم تنفيذها التي تشمل المستفيدين من الإعانات و والمساعدات.

كما تم استعراض نتائج عمل لجنة الرعاية الصحية وعدد المستفيدين منها، وخطة عمل اللجنة خلال العام الحالي والأمراض المستهدفة والشروط المطلوبة، واستعراض الملاحظات التي تم تسجيلها خلال إحالة إجراءات بعض الموظفين الراغبين في الاستفادة من الصندوق، حتى يتم تلافي تلك الملاحظات مستقبلا.

كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة تنظيم العمل الإداري ما بين الفروع والإدارة العامة، خاصة فيما يخص الصادر والوارد بما يضمن سرعة الإجراءات، مشددًا على الاهتمام بمكاتب الشكاوي بالفروع، وإيلاء شكاوي المواطنين الاهتمام اللازم وسرعة البث فيها، والتنسيق مع مكتب الشكاوى برئاسة الهيئة.

بدوره، قام مدير الإدارة العامة للتحقيق؛ بسرد بعض الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء إحالة الفروع لبعض الملفات لمواضيع، ويتم فيها طلب إتخاذ إجراء معين، في حين أن هناك إمكانية من معالجة الموضوع من خلال الفرع، وكذلك ملاحظات حول الملفات المحالة من ناحية الصياغة واستيفاء الإجراءات والمستندات.

وأستعرض رئيس الهيئة البند السادس الذي يخص احتياجات الفروع والمكاتب والوحدات، حيث أوضح بأن رئاسة الهيئة قامت بتذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات لكافة الفرع، حيث تم توفير مقرات لجميع الفروع والمكاتب والوحدات، سواء بالبناء أو الشراء أو التأجير، وصيانة كافة المقرات وتوفير التجهيزات، وفي حال وجود أي مطالبات من الفروع يطلب موافاة الرئاسة بها.

وتطرق رئيس الهيئة إلى موضوع توحيد الهيئة والأجراءات التي تم إتخاذها بالخصوص، ونتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة بالخصوص، مؤكدًا أن هناك بعض الإشكاليات التي أدت إلى التأخير في توحيد الهيئة، متمنيًا تجاوز جميع المشاكل من أجل صالح الهيئة.

في ختام الإجتماع، قدّم رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين بالهيئة على الجهد الذي يبذل للرقي بالهيئة، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع، وأن تكون مخرجات الإجتماع في صالح العمل الرقابي. (وال) إ م

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