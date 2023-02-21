خاص.. وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية يفصح عن خطة الوزارة مع قرب شهر رمضان

صرح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاقتصادية “سعد حنيش” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة وضعت برنامج متكامل لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك .والمحافظة على استقرار الأسعار ومدى إمكانية توفير بعض السلع التي سيتم توفيرها من الخارج .

وأضاف “حنيش” أن رجال الأعمال والموردين أكدوا أن لدينا مخزون استراتيجي يكفي لما بعد 3 أشهر وسيتم تشجيع رجال الأعمال على الأعمال الخيرية لرفع العبىء على المستهلك من خلال إنشاء معارض لتوفير السلع الغذائية بسعر التكلفة وهذا ما تسعى إليه الوزارة في ظل مايشهد العالم من ارتفاع في الأسعار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية