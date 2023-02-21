أوبك: إنتاج ليبيا النفطي انخفض بنحو 10 آلاف برميل يوميا في يناير الماضي

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الثلاثاء، إن الإنتاج الشهري من النفط في ليبيا انخفض بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن إنتاج النفط في ليبيا استقر عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، متراجعة من المرتبة الثانية إفريقيّا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حالياً.

وحافظت نيجيريا على المرتبة الأولى، حيث ارتفع إنتاجها بنحو 65 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي، ليصل إلى 1.336 مليون برميل يوميا، وشهد إنتاج أنغولا، الثانية أفريقيًا، زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 1.155 مليون برميل يوميا، بحسب تقرير المنظمة.

وارتفع سعر النفط الليبي وفقا لتقرير المنظمة بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى متوسط81 دولارا للبرميل، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة انخفض إلى 28.876 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير المنصرم مقابل 28.926 مليون برميل يوميا في ديسمبر من العام الماضي 2022.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اتفقت في نوفمبر من العام الماضي 2022 على خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، مستثنية منه ليبيا.