عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب يلتقي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء

بنغازي 21 فبراير 2023 (وال)- التقى عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب سعد عبدالقادر البدري اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء مارك اندري فرانش.

وقال “البدري إن الاجتماع تناول عدة مواضيع في مقدمتها سُبل التعاون بين الأمم المتحدة والدولة الليبية، فيما يخص التنمية البشرية وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتنوع الاقتصاد الليبي، وكذلك دور الأمم المتحدة في نشر الوعي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (وال)

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