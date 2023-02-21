رئيس الحكومة يتابع خطة جهاز النهر الصناعي خلال عام 2023 للوصول إلى 2 مليون لتر من المياه يومياً

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023،بمقر جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي،مع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة والمالية خالد المبروك، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر؛ وذلك لمتابعة خطة الجهاز لعام 2023، والوقوف على المشاكل التي تواجهه.

يشار إلى أن الدبيبة كان قد عقد اجتماع سابقاً بداية الشهر الجاري مع جهاز تنفيذ النهر الصناعي لمتابعة خطة الجهاز بشأن صيانة عدد (147) بئرًا عاطلا بمنطقة الحساونة، وتنفيذ مشروع الإمداد المائي (غدامس-زوارة-الزاوية)، والذي يغذي ما يزيد عن (27) مدينة ومنطقة، وكذلك متابعة الإنتاج لآبار (السرير، تازربو، بنغازي)، والذي سيتم من خلاله زيادة الإنتاجية إلى (2) مليون متر مكعب مقارنة بالإنتاج الحالي والذي يصل حاليا إلى 1.100.000 متر مكعب.