وزارة الاقتصاد والتجارة تناقش آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه أمس الاثنين مع رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المسؤولين آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وتابع “الحويج” الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها وتوفر الاشتراطات الصحية في السلع، وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان.

وأكد الوزير على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار.

يذكر بأن الاجتماع حضره رئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.

