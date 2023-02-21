رجل أعمال يتبرع لمطار الأبرق لشراء منظومة خاصة بالجوازات

تبرع رجل الأعمال علي إدريس التريكي لمطار الأبرق الدولي بمدينة البيضاء، لشراء منظومة خاصة بالجوازات من شركة متخصصة بالعاصمة طرابلس وقيمتها 130 ألف و 800 دينار.

وقال مدير مطار الأبرق الدولي أبوبكر مفتاح بدر العبيدي في تصريحات صحفية أن المطار غير قادر على تسيير الرحلات الخارجية بسبب عدم وجود منظومة الجوازات.

وأضاف “تواصلت مع الجميع بخصوص التغطية المالية دون جدوى”.

وقال العبيدي أن “تسيير الرحلات الخارجية يستهدف رفع المعاناة عن المسافرين من المرضى وكبار السن والأطفال والمعتمرين من المناطق القريبة وتخفيف الأزدحام عن مطار بنينا”.