حصري.. السهل القابضة ترد مراسلة النيابة بإيقاف قيد شركاتها … وتروي كافة التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير عام مصرف الواحة إلى إدارة الرقابة على المصارف النقد بمصرف ليبيا المركزي والمتعلقة بقرار النيابة العامة الخاصة بإيقاف قيد مجموعة السهل القابضة .

هذا وأوضحت المجموعة لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بناءً على المراسلة بين مصرف الواحة ومجموعة السهل القابضة التي توضح قيام المجموعة بالسداد المبكر للقروض بالإتفاق مع مجلس إدارة مصرف الواحة وأن قرار النيابة العامة قرار روتيني ويتم وقف تنفيذه خلال هذه الأيام بعد تقديم الإدارة القانونية كافة المستندات المطلوبة.

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