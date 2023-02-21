“الشرارة الذهبية” ترد على “شركة البريقة” بشأن توزيع وقود البنزين والديزل على محطاتها

ردت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، على ما نشرته شركة البريقة لتوزيع النفط حول ما يفيد توزيع وقود البنزين والديزل على المحطات التابعة لها، نافيةً هذا الامر.

وذكرت شركة الشرارة الذهبية، في بيان لها، أنه لليوم الثالث على التوالي تقوم صفحة شركة البريقة لتسويق النفط على موقع فيسبوك بنشر ما يفيد بتوزيع وقود البنزين والديزل لمحطات تتبع لشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ليوم الامس الاثنين الموافق 20/02/2023.

وأضافت، أن محطات شركة الشرارة الذهبية البالغ عددها 380 محطة، لم تتلق مخصصاتها من الوقود وذلك لمدة 7 ايام متتالية من يوم الاربعاء الموافق 15/2/2023.

ولفتت الشركة إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز لم تلتزم بالأمر الولائي الصادر عن محكمة جنوب طرابلس إلى الآن.