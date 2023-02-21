خاص.. المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة: هناك مخزون استراتيجي للسلع الغذائية خلال شهر رمضان

صرح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة “فوزي وادي” لصحيفة صدى الاقتصادية: أن الوزارة عقدت اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، وبحضور الغرف التجارية ورئيس إتحاد غرف التجارة ومجلس أصحاب الأعمال ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك وعدد من رجال الأعمال بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأشار “وادي” إلى أن الاجتماع ناقش استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومدى توفر الاشتراطات الصحية للمنتوجات.

وأضاف “وادي”: أن رجال الأعمال أكدوا على إستقرار الأسعار وأن المخزون سيكون متوفر بشكل كافي وأن أغلب المصانع المحلية جاهزة ومخازنها متوفرة بها السلع بشكل كبير.

وقال: خلال مداخلة نقيب الفلاحين الذي أكد توفر الدواجن والبيض وسيكون هناك استقرار في أسعار اللحوم وهناك شحنات قادمة من اللحوم المستوردة.

كما أكد على إمكانية فتح أسواق جديدة مع الدول التي يتم منها الاستيراد وسيكون بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك من أجل تسهيل كافة الإجراءات.

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