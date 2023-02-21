الحويج يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار

طرابلش 21 فبراير 2023 (وال)- شدّد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس الإثنين، مع رؤساء مجالس غُرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة الوحدة ستعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، مطالبًا الموردين بضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وعلى ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل المواطن.

وقال الوزير بحسب وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على فيس بوك، إن العمل جارٍ على استيراد الحيوانات الحية بالإتفاق مع وزارة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق.

كما أكد الحويج على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، حيث سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية، بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها، ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس قسم الأسعار بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة. (وال)

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