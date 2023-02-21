وزير يعلن عن تعويضات للأسر المحتاجة واجراءات بشأن اسعار السلع خلال رمضان

عقد وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج اجتماعاً ضم رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها وبحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس قسم الأسعار بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأثنين 20 فبراير 2023م وذلك لمناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها كذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع .

وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك ، كما استعرض مدير إدارة التجارة الداخلية تقرير الأسعار بالسوق المحلي عن شهر يناير 2023م .

وأشار السيد الوزير على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد والتجارة على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها كما سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.

وأكد السيد الوزير علي اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار وفي هذا الاطار سيتم عقد ورشة عمل حول حماية المستهلك مع مؤسسات المجتمع المدني وطالب السيد الوزير من الموردين ضرورة الحفاظ علي مخزون السلع الاساسية لمدة ثلاثة اشهر علي الاقل .

وكشف السيد الوزير ان حكومة الوحدة الوطنية سوف تعوض الاسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك والعمل علي استراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزراة الزراعة للمحافظة علي استقرار السوق وفي الختام اشاد السيد الوزير علي تعاون البنك المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية وقدم السيد الوزير شكره لهئية الرقابة الادارية بتبنيها ودعمها لاصدار قانون حماية المستهلك