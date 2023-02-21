خاص.. “أبوخريص” يصرح لصدى حيال فعاليات معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

صرح عضو اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات “هيثم أبوخريص” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يأتي هذا المعرض من ضمن جهود مركز تنمية الصادرات في المساهمة بدوره المناط به في الدفع بعجلة الاقتصاد وتنويع موارد الدولة.

وأضاف بالقول: يأتي هذا التنويع من خلال المنتجات والخدمات، كما هو معروف كثير من بلدان العالم تلعب دوراً كبيرة من خلال الخدمات في ايراداتها، من هذا المنطلق قام مركز تنمية الصادرات بالتحضير لهذا المعرض ودعوة كافة الجهات المهتمة والتي لها العلاقة، وإعطاء الفرصة لتبادل الآراء ومناقشة الصعوبات، والخروج بخطة عملية من الممكن في المستقبل تكون خطة تنفيذية، لكي تدخل ليبيا مجال الخدمات من جانب الاتصال وتقنية المعلومات.

وتابع بالقول: وجاء هذا المعرض لتنوع وإيجاد فرص عمل وكذلك إيجاد فرص للشركات الأخرى لكي تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، وتدخل لأحد الأدوار التي يقوم بها المركز، وكذلك نشر ثقافة التصدير.

وقال: يقوم المركز طبقاً للائحة معتمدة من وزارة الاقتصاد بتقديم خدمات للشركات المسجلة في المركز منها: التدريب من كيفية الإعداد للشركات والحصول على شهادة “الأيزو”، وكذلك تقديم استشارات والدعم في المشاركة بمعارض خارجية والترويج لمنتجاتها وخدماتها.

وختم حديثه قائلاً: مركز تنمية الصادرات في كل سنة يضع خطة عملية لتصب في تحقيق وتنفيذ الدور الذي أنشئ من أجله المركز، وجلها في إطار والدعم للشركات المسجلة في المركز ولتوعيتها وتوجيهه ومساعدتها في الأسواق الخارجية.

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