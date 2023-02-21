خاص .. مدير العلاقات بشركة هواوي: نسعى لسد الفراغ في مجال التحول الرقمي في الأسواق الليبية

صرح مدير مكتب العلاقات والإعلام بشركة هواوي “أيمن هبوش” لصحيفة صدى الاقتصادية: إن مشاركة شركة هواوي في معرض ليبيا لتصدير خدمات الإتصالات والتقنية لإبراز منتجات الشركة وأبرز الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تساعد في التحول الرقمي في ليبيا، بالإضافة إلى تقديم عرض لمجموعة تدريبية أبرزها Ict وهيا منصة لسد الفراغ بين سوق العمل والمجال التقني في ليبيا والتي توفر عدد من التدريبات الخاصة بالتحول الرقمي.

وأضاف “هبوش”: أن شركة الهواوي تعتبر المشاركة في مثل هذه المعارض مهمه لفتح أبواب التواصل مع الفئات المستهدفة من الشركة وتوضيح مكانة الشركة في سوق العمل.

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