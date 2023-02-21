قريباً… رحلات مباشرة من مدينة مصراتة إلى القاهرة – تفاصيل

أعلن يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 عن افتتاح فرع مدينة مصراتة لشركة الدخيلة للخدمات السياحية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فقد تم عصر يوم الثلاثاء افتتاح فرع مصراتة لشركة الدخيلة للخدمات السياحية، الوكيل الحصري لشركة مصر للطيران حيث يمكن الحجز واصدار تذاكر مصر للطيران من مدينة مصراتة.

وأشارت الشركة إلى تنفيذ رحلات مباشرة ( القاهرة – مصراتة ) علي متن رحلات مصر للطيران.

يشار إلى أن عنوان الشركة ، في مصراتة جزيرة العلم السوق المغلق رقم المكتب 11 و للحجز والاستفسار يمكنكم الاتصال بالارقام التالية:

0916503737

0920920153