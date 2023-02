أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع عميد بلدية سرت “مختار المعداني”، على ضرورة البدء في أعمال الصيانة داخل عدد من الأحياء والأماكن المدمرة داخل المدينة.

واستعرض “باشاغا” في هذا الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت بحضور وزير الخارجية بالحكومة “حافظ قدور” وأعضاء لجنة صندوق إعمار سرت، المقترحات للبدء في أعمال الصيانة.

وطلب رئيس الحكومة الليبية إعداد خطة وتصور متكامل للمناطق الأكثر دمارا وتعددها السكاني عالي ومن أهمها منطقة “الجيزة البحرية” وذلك للبدء بأعمال إزالة الركام مرورا بالخطوات التي تليها وصولا لانطلاق أعمال البناء.

وأشار “باشاغا” إلى ضرورة تقسيم العمل على مراحل وتوضيح كل مرحلة وما تتطلبه من زمن وأموال، مشددا على تقسيم العمل بين عدد من الشركات حتى لا ينحصر في شركة واحدة قد تعرقل العمل وتحتكره.

The post “باشاغا” يؤكد على ضرورة البدء بأعمال الصيانة داخل الأحياء المدمرة بمدينة سرت appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا