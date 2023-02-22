الاقتصاد تؤكد العمل على تعويض المواطنين خلال شهر رمضان من موجة غلاء أسعار اللحوم

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، إنه لا بد من ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل المواطنين، والعمل على فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم، للمساهمة في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.

وطالب الحويج التجار المحافظة على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر علي الأقل، مشيراً أن الحكومة سوف تعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك بالعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة للمحافظة علي استقرار السوق المحلي.