النائب العام يناقش مع “المشري وشكشك” تطورات التحقيقات الجارية بخصوص واقعات الفساد

ناقش النائب العام “الصديق الصور” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، التطورات المتعلقة بالتحقيقات الذي يجريها مكتب النائب العام إزاء واقعات الفساد التي انطوت عليها تقارير ديوان المحاسبة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن المجتمعون تناولوا التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام إزاء واقعات الفساد، التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما ناقشوا المواضيع ذات الطابع المشترك خصوصا تلك المتصلة بالنشاط التشريعي.

